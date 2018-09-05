В Витебском районе из-за пожара в электрощитовой эвакуировали 18 жильцов дома

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе из-за возгорания электрощитовой в подъезде дома эвакуировали 18 жильцов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 4 сентября. В службу МЧС поступило сообщение о возгорании электрощитовой в подъезде жилого дома в городском поселке Лужесно. Спасатели после эвакуации жильцов оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, медицинская помощь не понадобилась.

В результате пожара поврежден электрощит, закопчены стены и потолок подъезда. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание в цепи электросети подъезда).-0-