В Витебском районе легковушка врезалась в дерево: водитель получил травмы

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе водитель пострадал после столкновения с деревом, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Авария произошла 15 октября около 21.05. Водитель Ford Mondeo на ул. Полоцкой в деревне Старое Село на повороте допустил занос легковушки и влетел в дерево. Мужчина оказался заблокированным в машине, его при помощи специального инструмента спасли работники МЧС и передали медикам. В результате ДТП 28-летнего водителя с травмами головы и грудной клетки, а также переломом голени госпитализировали в отделении нейрохирургии областной больницы.

По факту аварии проводится проверка.

ГАИ напоминает водителям, что при подъезде к поворотам нужно быть максимально внимательными и снижать скорость.-0-

Фото МЧС РБ

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома