28 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебском районе спасатели деблокировали водителей двух столкнувшихся автомобилей. Информация о происшествии размещена на официальном сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Сегодня около 8 часов утра спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге Р-112, возле деревни Осиповщина. Столкнулись два легковых автомобиля, водители оказались заблокированными.
После спасательной операции пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в областную больницу.
О других пострадавших не сообщается.-0-
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