19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе в ДТП погиб пешеход, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Так, 17 июля в 2.10 водитель большегруза "Вольво", двигаясь со стороны агрогородка Вороны в направлении Витебска, наехал на шедшего в попутном направлении по проезжей части 37-летнего жителя областного центра. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Фото ГКСЭ

Кроме того, в этот же день произошло ДТП с участием велосипедиста. В 15.40 ученик 3-го класса витебской школы, двигаясь на велосипеде по улице в агрородке Вороны, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Жигули". В результате аварии ребенок получил перелом лучевой кости левой руки.

"В обоих случаях сотрудники Витебского межрайонного отдела ГКСЭ выезжали на места происшествий для фиксации следовой картины. Назначены судебно-медицинская, в том числе судебно-химическая экспертиза по определению наличия в крови погибшего алкоголя и наркотических веществ, а также другие специальные экспертизы для определения возможности у водителя предотвратить наезд в сложившейся дорожной ситуации", - резюмировала Анна Барышникова.-0-