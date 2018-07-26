В Витебском районе влобовую столкнулись легковушки

26 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе влобовую столкнулись две легковушки, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 25 июля около 16.00. Водитель 1986 года рождения, двигаясь на автомобиле "Опель Омега" в направлении Минска, на автодороге М3 возле деревни Песчанка Витебского района выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся в этом направлении автомобилем "Рено Логан", за рулем которого находился 69-летний мужчина. Машины сильно повреждены, одна из них после столкновения перевернулась.

В результате ДТП обоих водителей доставили в Витебскую больницу скорой медицинской помощи. После осмотра врача их отпустили.-0-

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