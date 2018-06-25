25 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе второклассник получил сильные ожоги при сжигании мусора, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Несчастный случай произошел 22 июня вечером около 18.50 в деревне Дрюково. На даче при сжигании мусора в костре случайно оказался баллон от монтажной пены, который взорвался. Рядом находился мальчик 2010 года рождения, в результате происшествия ребенок получил термический ожог 15% лица, височной области и кистей рук, с которыми был госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Взрослые в момент происшествия находились в рядом в беседке.
УВД Витебского облисполкома призывает родителей быть более бдительными на отдыхе с детьми, обеспечивать постоянный контроль за их действиями, а также чаще рассказывать о правилах безопасного поведения там, где они в этот момент находятся.-0-
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