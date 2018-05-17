В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание "Газели" на АЗС

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидирвоали возгорание "Газели" на АЗС в Волковыске. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Волковысские спасатели 16 мая в 9.22 приняли сообщение о возгорании автомобиля "Газель" на автозаправочной станции по улице С.Панковой в райцентре. Подразделения МЧС прибыли к месту происшествия через 4 минуты, около 15 минут потребовалось для ликвидации пожара. Огнем был поврежден моторный отсек и салон, частично лакокрасочное покрытие автомобиля.

Как рассказал водитель, он следовал из центрального узла связи Волковыска в отделение связи Свислочи. Перед рейсом заехал на АЗС, чтобы заправить автомобиль газом. После заправки завел двигатель и услышал громкий хлопок. Мужчина не растерялся и успел отъехать от заправочной станции, затем вызвал спасателей.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии нарушения правил эксплуатации газового оборудования либо электрооборудования автомобиля.-0-