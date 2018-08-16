16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске сварщик выполнял не предусмотренные инструкцией работы и тяжело травмировал руки, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Электрогазосварщик одного из ОАО Волковыска травмировался 25 июня. При выполнении работ на станке по выгибанию арматуры 44-летний мужчина получил травматическую ампутацию трех пальцев правой руки и открытый перелом левой. Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.306 УК).

"Установлено, что получивший телесные повреждения мужчина около восьми лет выполнял работы, не входящие в круг его обязанностей, предусмотренных рабочей инструкцией. Подозреваемым в совершении преступления признан 53-летний начальник участка завода железобетонных изделий, отвечающий за обеспечение правил охраны труда", - отметил Сергей Шершеневич.

Следователи с участием экспертов и специалистов Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Изъята и изучена документация по охране труда и технике безопасности. Допрошены свидетели.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела. Кроме того, следователи внесут представление для устранения причин и условий, способствовавших факту производственного травматизма.-0-