В Волковысском районе трое должностных лиц сельхозпредприятия попались на хищении

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе трое должностных лиц сельхозпредприятия уличены в том, что присваивали разницу в стоимости реализованной продукции, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Хищение денежных средств выявили работники Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области. Милиционеры установили, что главный ветеринарный врач вместе с двумя другими должностными лицами с апреля 2016 года по март 2017-го оформляли фиктивные документы о приобретении продукции предприятия работниками по льготным ценам. Фактически же цена реализованного товара была выше - разницу злоумышленники присваивали.

Причиненный госпредприятию ущерб превысил Br9 тыс.

В отношении трех должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).-0-