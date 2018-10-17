В Воложинском районе пьяный бульдозерист попал в жатку комбайна

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бульдозерист попал в жатку кормоуборочного комбайна в Воложинском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ЧП произошло днем 16 октября у деревни Кречевцы. За рулем комбайна находился 58-летний житель Воложинского района. Он занимался заготовкой кукурузы на силос, когда наехал на лежавшего на земле 54-летнего пьяного бульдозериста.

"В результате попадания на левый угол жатки мужчина получил рваные раны и был госпитализирован. Происшествие не является ДТП. Проводится проверка", - проинформировал Сергей Чеботарев. Он добавил, что утром директор предприятия отстранил бульдозериста от работы. Водитель комбайна был трезвый.-0-