14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и съехал в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 13 апреля около 20.30 на 11-м км дороги Раков-Ивенец-Дзержиново. "Водитель автомобиля Volkswagen Vento не остановился на требования сотрудника ДПС. Включив проблесковые маячки и сирену, инспекторы начали преследование, экипаж пытался приблизиться к авто беглеца. Неоднократные требования об остановке водитель проигнорировал и увеличил скорость до 150 км/ч, - рассказали в ГАИ. - Он проехал около 3 км и на одном из закруглений зацепил обочину. В этот момент оторвалось заднее колесо, машину занесло. Она съехала в кювет и опрокинулась, повалив небольшую березу".

Автомобиль получил механические повреждения, водитель и два его пассажира не пострадали. Сотрудники ГАИ убрали сломанное дерево и помогли выбраться из автомобиля. "При проверке выяснилось, что самым трезвым из всей компании оказался водитель - у него в крови было обнаружено 1,23 промилле алкоголя, - проинформировали в ГАИ. - Водитель пояснил, что живет в Минске и приехал с женой на выходные в деревню в гости. После встречи с родственниками и друзьями решил их подвезти в соседнюю деревню. Во дворе дома он видел, как мимо проехала машина ГАИ. Мужчина подождал некоторое время, сел за руль и поехал в обратном направлении - думал, что избежит встречи".

Как отметили в Госавтоинспекции, автомобиль, в котором ехала пьяная компания, давно не проходил техосмотр.-0-