В Воложинском районе подросток утонул в озере

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе в озере утонул подросток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Трагедия произошла 29 июня в агрогородке Городьки. Очевидец позвонил в службу спасения в 16.31 и сообщил об утонувшем.

Работники МЧС на поверхности акватории никого не обнаружили, но при обследовании береговой линии нашли одежду и велосипед. Позже водолазы ОСВОДа на расстоянии семи метров от берега извлекли мальчика 2004 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели напоминают: купаться можно только в специально отведенных местах, нельзя заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки, купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах, купаться в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов, подавать ложные сигналы бедствия. При отдыхе на водоемах необходимо быть предельно острожными. Что касается детей, родители должны быть не где-то рядом на берегу, а за руку с ребенком, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств, немедленно среагировать.-0-