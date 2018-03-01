В Воложинском районе при пожаре на ферме спасены 46 телят

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Довгулевщина Воложинского района при пожаре на ферме спасены 46 телят, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в здании телятника на территории молочно-товарной фермы поступило спасателям 28 февраля в 13.38.

В результате пожара повреждены кровля и перекрытие. До прибытия подразделений МЧС работники хозяйства эвакуировали 46 телят. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-