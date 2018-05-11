В Вороновском районе двое мужчин сетями выловили свыше 50 линей и карасей

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе возбуждено уголовное дело по факту добычи рыбы сетями, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Уголовное дело по ч.4 ст.281 УК за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, возбуждено Вороновским районным отделом Следственного комитета.

Основанием для уголовного преследования послужил факт задержания утром 9 мая на озере Кужи Вороновского района 47-летнего жителя соседней деревни и 31-летнего жителя районного центра. Мужчины с помощью лодки и рыболовных сетей в период нереста добыли 32 линя и 19 карасей. Причиненный окружающей среде ущерб с учетом действующих в период нереста такс составил почти Br20 тыс.

"Соучастники задержаны по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. Решается вопрос избрания к ним меры пресечения. Ранее к уголовной и административной ответственности за незаконную добычу рыбы они не привлекались. Один работает на государственном предприятии, второй живет за счет временных заработков", - отметил Сергей Шершеневич.

Следственный комитет напоминает, что, согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, использование для добычи рыбы сетей является противозаконным и влечет серьезные правовые последствия, вплоть до лишения свободы на длительные сроки.

Кроме того, не только незаконный сбыт рыболовных сетей или сетематериалов, но и их хранение считается административным правонарушением и может привести к внушительному штрафу.-0-