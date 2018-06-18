18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе мужчина вывез соседа в лес и привязал к дереву. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
У мужчины 1974 года рождения со двора пропали старая бочка и другая недорогая сельскохозяйственная утварь. Хозяин решил наказать несуна. "В один из дней он заставил 39-летнего односельчанина сесть в свой автомобиль, вывез его в лес и заставил раздеться, после чего привязал к дереву", - рассказали в милиции.
Освободится пострадавшему удалось лишь через несколько часов.
В отношении похитителя возбуждено уголовно дело по статье "Незаконное лишение свободы".-0-
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