2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В восьми районах Гомельской области зафиксированы подтопления паводковыми и талыми водами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Из-за подъема воды в Припяти в Петриковском районе подтопленными оказались пять подворий (в райцентре и деревне Снядин, глубина подтоплений - от 5 до 20 см) и участки дорог. Так, подтоплен участок автодороги, ведущей к паромной переправе Петриков-Велавск, протяженностью 2 км (глубина подтопления 5-40 см), а также участок автодороги, ведущей к паромной переправе Вышелов-Снядин, протяженностью 1,6 км (глубина подтопления 10-50 см). Проезд по этим дорогам возможен грузовым транспортом и транспортом повышенной проходимости. Кроме того, в этом же районе талыми водами подтопило участок автодороги Снядин-Торгошин, где проезд возможен грузовым транспортом и транспортом повышенной проходимости.

В Мозырском районе подтопления отмечены на шести подворьях: пять подворий в деревне Лубня на территории садоводческих товариществ и одно - в райцентре.

По информации областного управления МЧС, подтопления талыми водами зафиксированы в Житковичском (три подворья и две хозпостройки в Житковичах и деревне Ленин), Брагинском (подворье и хозпостройка в деревне Ковали), Добрушском (дом и подворье в деревне Жгунь), Жлобинском (подворье и хозпостройка в деревне Новые Луки), Речицком (дом, подворье и две хозпостройки в деревне Малодуша) и Светлогорском (дом и подворье в деревне Осиновка) районах.

Работники МЧС продолжают круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.-0-