18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле произошло разбойное нападение на банк. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.
"В настоящее время туда выехали сотрудники милиции, руководство УВД, на месте работает следственно-оперативная группа", - рассказал Евгений Сачек. Он добавил, что проводится разбирательство.
По последним данным, в здании филиала банка мужчина взял в заложники женщину.-0-
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