Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 сентября 2018, Вт
+20°C
Малооблачно EUR 2.4873
USD 2.1364
RUB 3.1332
Главное
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев (справа) во время визита О дружбе, торговле и не только - подробности визита Лукашенко в Узбекистан
Президент
Безналичные жилищные субсидии в январе-августе получили свыше 26,9 тыс. семей
Общество
ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 3,7%
Экономика
Сегодня актер Сергей Жбанков разыграет квартиру в Минске от "Евроопт". Смотрите в прямом эфире в 18.20!
Общество
Первое занятие "Молочной академии" прошло в столичной гимназии №56
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Погодные условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ - Белгидромет
11:06 Экономика
Дополнительный кастинг ведущих детского "Евровидения-2018" прошел в Белтелерадиокомпании
10:56 Культура
В Минске на проспекте Дзержинского легковушка врезалась в вентиляционный киоск
10:48 Происшествия
Просили знакомых оформить рассрочку: от действий шестерых мошенников пострадали более 70 ИП и юрлиц
10:39 Происшествия
Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Бельгии из-за болезни Ньюкасла
10:32 Экономика
В Шкловском районе заблудившегося грибника нашли мертвым
10:27 Происшествия
В Беларуси объявлен конкурс рисунка к III Евразийскому горно-геологическому форуму
10:19 Общество
Новые зоны платной парковки появятся в Минске с 1 октября
10:17 Регионы
Пять бельчат запутались хвостами и чуть не погибли
10:14 Калейдоскоп
Совмин назначил представителей государства в органах управления Банка развития
10:11 Экономика
В Заславле пропала 14-летняя девочка
10:06 Происшествия
НАИП начало поиск стратегических инвесторов для четырех госпредприятий
10:01 Экономика
Определены ведущие спикеры бизнес-форума CATMAN-2018 в Минске
10:01 Экономика
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом к Луне
09:57 В мире
День смайлика проведут 22 сентября в минском парке Горького
09:55 Регионы
Олег Знарок подтвердил информацию о переговорах с ХК "Динамо-Минск"
09:48 Спорт
Образовательная выставка "Один пояс-один путь" провинции Хубэй" пройдет 24 сентября в Минске
09:43 Общество
На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась
09:36 Происшествия
В Турции в ДТП с рейсовым автобусом погибли 7 человек
09:33 В мире
В Нью-Йорке завершила работу 72-я сессия Генассамблеи ООН
09:27 В мире
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Официальный визит Лукашенко в Узбекистан Официальный визит Лукашенко в Узбекистан
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Заславле пропала 14-летняя девочка

Происшествия 18.09.2018 | 10:06
Мария Мурашко. Фото УВД Миноблисполкома
Мария Мурашко. Фото УВД Миноблисполкома

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю Марию Мурашко, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

С заявлением об исчезновении девочки 15 сентября в Заславский отдел милиции Минского РУВД обратилась ее мать. По словам женщины, дочь около 6.00 ушла из дома в неизвестном направлении. Последний раз Марию видели в Заславле в тот же день около 17.00.

На вид девочке около 15 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы прямые темно-русые, заплетены в хвост, голос звонкий.

Одета была в серую кофту с замком на спине, черные джинсы, разноцветные носки, черно-белые кроссовки Nike, на шее - золотая цепочка. При себе имела черный кожаный рюкзак.

При наличии какой-либо информации просьба позвонить в Заславский отдел милиции по телефонам 8-017-268-88-02, +375-29-507-86-40, +375-29-686-76-90 или 102.-0-

Новости по теме
В Бресте пропал десятилетний мальчик
В Минске нашли ушедшего из детдома подростка
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
дети, МВД
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4873 BYN 2.485 BYN 2.498 BYN
USD
2.1364 BYN 2.128 BYN 2.136 BYN
RUB
3.1332 BYN 3.127 BYN 3.14 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где в Минске будут установлены мобильные датчики контроля скорости
Все видео

Фотоновости

Урожай яблок собирают в Могилевском районе
Все фото

Инфографика

Проект постановления об идентификации интернет-комментаторов Министерство информации Беларуси опубликовало проект постановления Совета Министров "Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев Лукашенко рассказал о главном итоге трехчасовых переговоров с Мирзиеевым
Лукашенко поздравил работников БелАЗа с 70-летием со дня основания предприятия
Лукашенко: Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой
Политика
Фото МИД МИД Беларуси и Кубы рассмотрели вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях
Беларусь и Индонезия заинтересованы в активизации прямых контактов между деловыми кругами
Заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии пройдет в Бишкеке в октябре
Экономика
Фото из архива ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 3,7%
Погодные условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ - Белгидромет
Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Бельгии из-за болезни Ньюкасла
Общество
Фото из архива Безналичные жилищные субсидии в январе-августе получили свыше 26,9 тыс. семей
В Беларуси объявлен конкурс рисунка к III Евразийскому горно-геологическому форуму
Образовательная выставка "Один пояс-один путь" провинции Хубэй" пройдет 24 сентября в Минске
Регионы
Фото bingapis.com День смайлика проведут 22 сентября в минском парке Горького
Новые зоны платной парковки появятся в Минске с 1 октября
Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания "Властелина села" в Гродно
Спорт
Фото Getty Images Лига чемпионов по футболу стартует матчами в четырех группах
Олег Знарок подтвердил информацию о переговорах с ХК "Динамо-Минск"
Мария Шарапова из-за травмы досрочно завершила теннисный сезон
Технологии
Во время встречи Беларусь предлагает Кубе активнее сотрудничать в IT-сфере
В Германии выполнил первый рейс поезд на водородном топливе
Финальный турнир "МЭТА'18. Dota 2" по киберспорту завершился сенсационной победой Real Noobs
Культура
Белоруска завоевала Гран-при конкурса исполнителей молодежной песни в Ростове-на-Дону
Дополнительный кастинг ведущих детского "Евровидения-2018" прошел в Белтелерадиокомпании
"ТЕАРТ" стимулирует развитие театрального искусства по всей Беларуси - мнение
В мире
Ил-20. Фото из архива Kirill Naumenko/CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons В Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом к Луне
В Турции в ДТП с рейсовым автобусом погибли 7 человек
Калейдоскоп
Фото Elle Меган Маркл издала кулинарную книгу
Пять бельчат запутались хвостами и чуть не погибли
В Книге рекордов Гиннесcа появилась новая информация
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
Привычка учиться
Мастер
НеуДАЧНЫЕ истории, или Электроприборы в помощь, а не на беду
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия