31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке рабочий смертельно травмирован при падении с металлической вышки-туры, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 30 января около 15.00. На складском корпусе 44-летний рабочий частного предприятия проводил монтажные работы. При попытке спуститься вниз по внешней стороне металлической вышки-туры он сорвался вниз с уровня третьего этажа и упал на бетонное покрытие. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. К сожалению, врачам не удалось спасти мужчину, полученные травмы были не совместимы с жизнью. В 22.55 он скончался.

Проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Погибший мужчина проживал в Бресте.-0-