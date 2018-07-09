В Жабинковском районе 6-летняя велосипедистка попала под колесо грузовика

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе шестилетняя велосипедистка попала под колесо МАЗа, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 8 июля в 11.30 в деревне Матеевичи. По предварительной информации, грузовой автомобиль с прицепом под управлением 57-летнего водителя двигался по ул. Луговой. В попутном направлении на велосипеде ехала шестилетняя девочка. Напротив дома №5 она отвлеклась от управления и вывернула руль в сторону движущегося грузовика, который в это время совершал маневр обгона. Малолетняя велосипедистка столкнулась с задним правым колесом прицепа.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы, с которыми помещена в реанимационное отделение Брестской детской областной больницы. По факту ДТП проводится проверка.-0-