5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе автомобиль бесправника столкнулся с учебной машиной, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла сегодня на 1-м км дороги Р7. По предварительной информации, автомобиль Opel под управлением 47-летнего брестчанина столкнулся лоб в лоб с учебной машиной ДОСААФ Daewoo, которая от удара съехала в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Daewoo - инструктор.-0-
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