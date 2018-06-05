5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе автомобиль бесправника столкнулся с учебной машиной, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня на 1-м км дороги Р7. По предварительной информации, автомобиль Opel под управлением 47-летнего брестчанина столкнулся лоб в лоб с учебной машиной ДОСААФ Daewoo, которая от удара съехала в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Daewoo - инструктор.-0-