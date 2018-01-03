3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе лежавшего на дороге мужчину дважды переехали автомобили, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 3 января около часа ночи на 39-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница РФ. По предварительной информации, лежавший на проезжей части в первой полосе движения 34-летний житель поселка Ленинский был смертельно травмирован машинами. Предварительно установлено, что наезд был совершен легковым автомобилем "Пежо" и грузовым "Мерседесом".
Водители оставили место ДТП, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий они были установлены сотрудниками Госавтоинспекции. В настоящее время с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.-0-
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