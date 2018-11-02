В Жабинковском районе школьник ударил в лицо инспектора ГАИ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе школьник пытался помешать сотруднику ГАИ и ударил его в лицо, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 24 октября. Около 13.10 поступило сообщение о ДТП около санатория "Буг". При этом нетрезвый виновник-мотоциклист пытается скрыться с места происшествия. "На подъезде к санаторию сотрудники заметили девушку и парня, которые пытались скрыться в направлении д.Залузье. Парень бежал, ведя в руках мотоцикл. На требования остановиться, молодые люди только ускорились, - рассказали в ГАИ. - Когда инспекторы ДПС догнали пару, парень подтвердил факт аварии. Он пояснил, что испугался приезда сотрудников ГАИ, поэтому решил скрыться". Нарушителем оказался 23-летний житель д.Залузье. Медицинское освидетельствование показало 2,2 промилле спирта в выдыхаемом им воздухе.

Во время процедуры оформления административного материала из леса вышел парень, который решил вмешаться. "Молодой человек нелестно высказывался в адрес сотрудников ГАИ и пытался помешать составлению административного материала. Ему было сделано замечание, после чего он ударил сотрудника ГАИ в область лица и скрылся, но был задержан", - проинформировали в ГАИ.

Нападавшим оказался 17-летний местный житель, учащийся 11 класса одной из школ Жабинковского района. Установлено, что он был ранее судим за причинение менее тяжких телесных повреждений. В его отношении 31 октября Жабинковским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).-0-