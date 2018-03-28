В Ждановичах задержан бесправник - любитель пьяной езды

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ждановичах задержали бесправника, который семь раз привлекался к ответственности за пьяную езду, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Сотрудники ГАИ 27 марта остановили "Хонду Цивик". За рулем находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения. В общении с инспекторами мужчина 1982 года рождения вел себя вызывающе, отказался по требованию сотрудника ГАИ пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Оказалось, что нарушение совершено повторно в течение года и водитель лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение. С 2008 года мужчина уже 7 раз привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч.2 ст.18.19 КоАП, а также по ч.1 ст.18.16 КоАП. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен на штрафстоянку.-0-