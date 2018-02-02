В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске подозревается ее внук

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В жестоком убийстве волковысской пенсионерки подозревается ее внук-студент из Минска. Об этом сегодня журналистам сообщили во время брифинга в УВД Гродненского облисполкома, посвященного раскрытию громкого преступления, передает корреспондент БЕЛТА.

В оперативно-дежурную службу Волковысского РОВД 17 января обратилась соцработник. Женщина сообщила, что в квартире обнаружила тело своей подопечной, пенсионерки 1938 года рождения. Было установлено, что смерть носит насильственный характер. Убита женщины была за неделю до этого. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма: погибшей было нанесено не менее 10 ударов в область головы тупым предметом.

Как рассказал первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло, к работе по раскрытию преступления были подключены сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз. Изъятые на месте преступления следы и вещественные доказательства указывали на то, что к преступлению готовились и злоумышленник пытался увести расследование в сторону.

На причастность к убийству проверялись различные категории граждан. То, что дверь квартиры была закрыта на ключ, давало основания подозревать в совершении преступления лиц, входящих в круг общения погибшей. Кропотливая работа позволила выйти на след подозреваемого. Им оказался внук женщины 1990 года рождения, студент одного из столичных вузов, проживающий в Минске.

Как отметил заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Леган, молодой человек всячески старался скрыть свою причастность к преступлению, пытался увести следствие с пути, утверждал, что в Волковыске не был. На место его жительства в Минске выезжала следственно-оперативная группа. Несмотря на то, что студент назвал не тот адрес, по которому проживает, место его пребывания было установлено.

Также выяснилось, что молодой человек спрятал одежду, в которой находился в момент убийства. Ее нашли и изъяли, была назначена судебно-биологическая экспертиза. "На одном из предметов одежды были обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Результаты исследования подтвердили, что это кровь погибшей", - рассказал заместитель начальника УГКСЭ по Гродненской области Дмитрий Гриневич. Всего же эксперты провели более 40 различных экспертиз.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.139 (убийство в отношении заведомо престарелого с особой жестокостью, сопряженное с разбоем ) УК Беларуси. В отношении подозреваемого принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодой человек отрицал свою причастность к преступлению, отказался от дачи показаний. Сейчас следствие устанавливает мотив убийства. Предполагается, что причиной стали корыстные побуждения: таким образом студент пытался решить свои финансовые проблемы и рассчитаться с долгами. Выясняется точная сумма похищенного.-0-

Фото ГКСЭ.