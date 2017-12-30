В Житковичском районе легковушка слетела с моста в мелиоративный канал

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе легковой автомобиль "Фольксваген Пассат" слетел с моста в мелиоративный канал. Спасателям пришлось пи помощи автокрана извлекать машину из воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного управления МЧС.

Авария произошла вечером 29 декабря на трассе Н4022 в 0,5 км от д. Белев. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с моста и оказался в мелиоративном канале. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала водителя в медучреждение.-0-