19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине госавтоинспекторы задержали находящихся в розыске граждан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ОГАИ Жлобинского РОВД за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Мазда", за рулем которого находилась женщина 1985 года рождения. "При проверке по базам данных было установлено, что водитель, а также пассажир - мужчина 1988 года рождения - объявлены Червенским РОВД (Минской области) в розыск по подозрению в совершении преступления", - прокомментировали в УГАИ.

Для дальнейшего разбирательства водителя и пассажира доставили в Жлобинский РОВД.-0-