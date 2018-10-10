В Жлобине легковушка сбила на переходе пенсионера

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине автомобиль сбил на переходе пешехода, от полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла утром 9 октября. Установлено, что 69-летний водитель "Форда" не предоставил преимущество в движении и наехал на 77-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Жлобинской центральной райбольницы. В 21.20 поступило сообщение о том, что мужчина, не приходя в сознание, скончался.-0-