В Жлобине легковушка сбила на переходе пенсионера

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине автомобиль сбил на переходе пешехода, от полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла утром 9 октября. Установлено, что 69-летний водитель "Форда" не предоставил преимущество в движении и наехал на 77-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Жлобинской центральной райбольницы. В 21.20 поступило сообщение о том, что мужчина, не приходя в сознание, скончался.-0-
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