В Жлобине при благоустройстве территории обнаружили гранату времен войны, эвакуировали 47 человек

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В одном из микрорайонов Жлобина при благоустройстве территории обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны, из-за опасной находки эвакуировали 47 человек. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС 11 апреля выехали по сообщению об обнаружении ручной гранаты времен Великой Отечественной войны между жилыми домами в райцентре. Опасный предмет обнаружили работники одного из предприятий при земляных работах по восстановлению газонов. Сотрудники РОВД оперативно эвакуировали жильцов близлежащих домов, посетителей и персонал продуктового магазина - всего 47 человек.
К месту вызова также прибыла группа разминирования в/ч 5527, граната была изъята для дальнейшей утилизации.-0-
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