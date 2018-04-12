В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из заброшенного отстойника

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из отстойной ямы глубиной 3 м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В МЧС поступило сообщение о том, что в Жлобине на улице Карла Маркса пенсионер залез в отстойную яму и сам выбраться не может. Ее размеры - 6х5 м и глубина - 3 м. "Как выяснилось, пенсионер 1954 года рождения пошел на прогулку, увидел старый заброшенный отстойник, на дне которого находилось много бутылок, и решил собрать их. Мужчина, не зная, что в яме вода, спустился в отстойник. Выбраться самостоятельно он не смог", - пояснили в областном управлении.

Работники МЧС при помощи лестницы-палки помогли выбраться мужчине и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом "переохлаждение" пенсионера госпитализировали.-0-