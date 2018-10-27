27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о запахе гари и газа в одном из подъездов многоквартирного жилого дома в микрорайоне №3 города Жлобина поступило спасателям 27 октября около 5.45. Прибыв к месту вызова, работники МЧС увидели, что на седьмом этаже девятиэтажки разрушена межквартирная перегородка между кухней и комнатой. По предварительным данным, это произошло в результате взрыва бытового газа.

Спасатели передали бригаде скорой помощи пострадавших хозяев соседних квартир - 1993 и 1990 годов рождения. Одного из них госпитализировали с ожогами, другого - с травмами различной степени тяжести. Находившиеся в момент взрыва в одной из квартир женщина и двое детей, 2015 и 2017 годов рождения, не пострадали. Еще 19 человек - 14 взрослых и 5 детей - были эвакуированы из подъезда.

Видимых нарушений целостности несущих конструкций дома не выявлено, отселение жильцов дома не проводилось. Причина взрыва устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - отрытая конфорка газовой плиты в одной из квартир.-0-