31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жлобинском дворе трехлетний мальчик попал под колеса кроссовера, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 30 июля около 17.20 во дворе дома. "Женщина за рулем Nissan Qashqai наехала на трехлетнего мальчика, внезапно выбежавшего из-за припаркованного у проезжей части легкового автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.-0-