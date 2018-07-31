31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жлобинском дворе трехлетний мальчик попал под колеса кроссовера, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел 30 июля около 17.20 во дворе дома. "Женщина за рулем Nissan Qashqai наехала на трехлетнего мальчика, внезапно выбежавшего из-за припаркованного у проезжей части легкового автомобиля", - рассказали в ГАИ.
Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.-0-
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