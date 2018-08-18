18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино пьяный водитель врезался в грузовик, погибла пассажирка легковушки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Авария произошла сегодня утром в райцентре на пересечении улицы 50 лет Октября с дорогой Р-53. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля "Фольксваген", находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в грузовик с полуприцепом. После столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она зацепила "Рено".

В результате происшествия погибла 18-летняя девушка - пассажирка "Фольксвагена".

У водителя "Фольксвагена" в крови было обнаружено 4,2 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.-0-