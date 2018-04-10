В Жодино спасатели эвакуировали 16 человек из-за пожара в пятиэтажке

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино из-за пожара в многоквартирном жилом доме погиб один человек, 16 эвакуированы. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Жодино поступило спасателям 9 апреля в 13.12. В результате пожара погиб хозяин квартиры. Работники МЧС из квартир подъезда эвакуировали 16 человек", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.-0-
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