В Жодино спасатели эвакуировали 16 человек из-за пожара в пятиэтажке

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино из-за пожара в многоквартирном жилом доме погиб один человек, 16 эвакуированы. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Жодино поступило спасателям 9 апреля в 13.12. В результате пожара погиб хозяин квартиры. Работники МЧС из квартир подъезда эвакуировали 16 человек", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.-0-