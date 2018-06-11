В Жодино сын похитил сбережения родителей во время их отдыха за границей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын похитил сбережения родителей во время их отдыха за границей, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Жодинского ГОВД Сергей Тюльманков.
Звонок от супружеской пары, проживающей в Жодино, поступил в оперативно-дежурную службу сегодня утром. Пенсионеры, вернувшись домой после двухнедельного отдыха в Турции, заметили, что пропала крупная сумма. Пропажу обнаружили не сразу, поскольку общий порядок в квартире не был нарушен, хотя некоторые вещи находились не на привычных местах. В общей сложности из квартиры исчезла крупная сумма - $3,5 тыс., 700 евро, 16 тыс. российских рублей.
Следственно-оперативная группа установила, что замки на входной двери не были повреждены. Появилось предположение, что к хищению может быть причастен тот, кто ранее бывал в квартире или имеет сюда доступ. В поле зрения сотрудников милиции попал 40-летний сын пенсионеров, которого позже задержали. Выяснилось, что деньги он взял вскоре после отъезда родителей и большую часть потратил.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.-0-
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