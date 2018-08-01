Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На набережной Пинска вандалы вырвали саженцы лип, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома.

В мае коммунальщики приступили к ремонту набережной. Необходимо было отремонтировать пешеходную зону, привести в порядок зеленую. Около месяца назад там были высажены липы. В ночь на 1 августа неизвестные вырвали более 10 деревцев и разбросали по недавно устроенному газону. Работники ЖКХ постарались спасти поврежденные саженцы. Примутся ли они вновь, покажет время.

Вандалы также прогулялись по улице Казимира Свентека. Одну из цветочных ваз они разбили об асфальт, содержимое разбросали по земле.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности хулиганов.-0-