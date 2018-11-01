Вблизи Ганцевичей поезд сбил восьмиклассника

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи погиб восьмиклассник, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.
Несчастный случай произошел 31 октября примерно в 19.52. Молодой человек пересекал пути вне пешеходного перехода и попал под товарный поезд. Он не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с открытой черепно-мозговой травмой и переломами. Несмотря на усилия врачей, подросток в 23.00 скончался.
"Милиция установила личность погибшего - это 13-летний восьмиклассник, который проживал в Ганцевичах. Местный РОСК проводит дальнейшую проверку" , - сообщил Александр Марченко.
Состав задержался на 30 минут, график движения поездов нарушен не был.
С начала года на железной дороге Беларуси произошло 98 несчастных случаев.-0-
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