Вблизи Ганцевичей поезд сбил восьмиклассника

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи погиб восьмиклассник, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Несчастный случай произошел 31 октября примерно в 19.52. Молодой человек пересекал пути вне пешеходного перехода и попал под товарный поезд. Он не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с открытой черепно-мозговой травмой и переломами. Несмотря на усилия врачей, подросток в 23.00 скончался.

"Милиция установила личность погибшего - это 13-летний восьмиклассник, который проживал в Ганцевичах. Местный РОСК проводит дальнейшую проверку" , - сообщил Александр Марченко.

Состав задержался на 30 минут, график движения поездов нарушен не был.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 98 несчастных случаев.-0-