Ведущий инженер ОАО "Молочные горки" приговорен к 5 годам лишения свободы за взятку

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий инженер по транспорту ОАО "Молочные горки" приговорен к 5 годам лишения свободы за взятку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного суда.

Суд Горецкого района признал должностное лицо виновным в получении взятки, совершенном повторно. Отбывать наказание фигурант будет в колонии усиленного режима. Также назначена конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-