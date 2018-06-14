14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами легковушки в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 13 мая около 22.40 на 50-м км автодороги Крупки - Толочин у деревни Старый Бобр. "Водитель легкового "Опель Астра" при разъезде с встречной машиной, которая его ослепила, сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы", - рассказали в ГАИ.
Водитель легковушки был трезв. Машина ему не принадлежит, техосмотр отсутствует. Личность велосипедиста устанавливается.-0-
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
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