14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами легковушки в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 13 мая около 22.40 на 50-м км автодороги Крупки - Толочин у деревни Старый Бобр. "Водитель легкового "Опель Астра" при разъезде с встречной машиной, которая его ослепила, сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы", - рассказали в ГАИ.

Водитель легковушки был трезв. Машина ему не принадлежит, техосмотр отсутствует. Личность велосипедиста устанавливается.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома