Велосипедист попал под фуру в Лепельском районе

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фура сбила велосипедиста в Лепельском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Авария произошла сегодня утром примерно в 5 км от райцентра. Водитель фуры Volvo наехал на попутно двигавшегося 43-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию.

По факту аварии проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома