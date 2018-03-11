11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист пострадал в ДТП в Березинском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 10 марта около 21.20 на автодороге, ведущей к деревне Слобода. Автомобиль "Рено Лагуна" наехал на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, который, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, упал на проезжую часть. У него диагностированы переломы ребер.
"Водитель предпринял экстренное торможение, но все же ударил передним бампером лежавшего на дороге мужчину 1979 года рождения. Проводится проверка", - отметили в ГАИ.
В Госавтоинспекции предупреждают, что, несмотря на календарную весну, дорожные условия остаются неблагоприятными для движения на двухколесном транспорте. ГАИ Минской области настоятельно рекомендует владельцам велосипедов, скутеров и мотоциклов не рисковать жизнью и здоровьем и отложить поездки до полного таяния снега на проезжей части и обочинах дорог.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN