11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист пострадал в ДТП в Березинском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 10 марта около 21.20 на автодороге, ведущей к деревне Слобода. Автомобиль "Рено Лагуна" наехал на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, который, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, упал на проезжую часть. У него диагностированы переломы ребер.

"Водитель предпринял экстренное торможение, но все же ударил передним бампером лежавшего на дороге мужчину 1979 года рождения. Проводится проверка", - отметили в ГАИ.

В Госавтоинспекции предупреждают, что, несмотря на календарную весну, дорожные условия остаются неблагоприятными для движения на двухколесном транспорте. ГАИ Минской области настоятельно рекомендует владельцам велосипедов, скутеров и мотоциклов не рисковать жизнью и здоровьем и отложить поездки до полного таяния снега на проезжей части и обочинах дорог.-0-