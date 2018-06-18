Велосипедистка погибла в ночной аварии в Малоритском районе

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла велосипедистка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 15 июня примерно в 23.40 на автодороге Р17 Брест - граница Украины. По предварительной информации, автомобилем "Опель-Вектра" управлял 23-летний житель деревни Заозерное. На 61-м км трассы он сбил ехавшую по проезжей части на велосипеде 38-летнюю жительницу деревни Дворище. В результате ДТП женщина, получив несовместимые с жизнью травмы, скончалась на месте происшествия.
Проводится проверка. Погибшая - гражданка Украины, она имела вид на жительство в Беларуси.-0-
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