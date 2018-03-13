Верховный суд оставил без изменения приговор экс-председателю Солигорского райисполкома

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, оставил без изменения приговор в отношении бывшего председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского областного суда от 4 декабря 2017 года в отношении бывшего главы Солигорского района Александра Римашевского оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее Минский областной суд признал Александра Римашевского виновным в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Решением суда экс-председателя лишили права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Александр Римашевский получал взятки примерно на протяжении года. Общая сумма составила $16,9 тыс. Взятки за четыре приема передал один человек - представитель коммерческой структуры "Белросагросервис". Его фирма поставляла сельхозпредприятиям Солигорского района семена, средства защиты растений, но деньги за товар вовремя не выплачивались. Взятки передавались с целью погашения задолженности сельхозпредприятий перед коммерческой структурой. Чиновника задержали 30 мая на дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области с поличным, в момент получения взятки в $2,7 тыс.-0-