Верховный суд приговорил жительницу Орши к 12 годам колонии за убийство отца

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд приговорил жительницу Орши к 12 годам лишения свободы за убийство отца. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

Вынесению законного и обоснованного приговора способствовала принципиальная позиция гособвинителя. В декабре 2017 года Витебский облсуд оправдал женщину за недоказанностью ее участия в совершении этого преступления. На основании апелляционного протеста судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила необоснованный приговор облсуда и приняла уголовное дело к своему производству.

В результате ВС признал женщину виновной в умышленном убийстве, совершенном 9 февраля 2017 года по месту своего жительства в Орше. С особой жестокостью она нанесла пострадавшему фрагментом металлического предмета и другими твердыми тупыми предметами не менее 50 ударов. От полученных тяжких телесных повреждений, осложнившихся травматическим шоком с кровопотерей, смерть мужчины наступила на месте происшествия.-0-