Верховный суд приступил к рассмотрению дела об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Беларуси сегодня начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Юрия Иванова, обвиняемого в убийстве жительницы Могилевской области, совершенном в 2009 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде.

Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.139, ч.1 ст.205, ч.1 ст.14, ч.3 ст.218, ст.378 УК.

Уголовное дело по обвинению Юрия Иванова в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205, п.6 ч.2 ст.139 УК, поступило в Могилевский областной суд 17 августа 2009 года. По приговору судебной коллегии по уголовным делам Могилевского облсуда от 22 февраля 2010 года Иванов был признан невиновным и оправдан за недоказанностью участия в совершении преступлений. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 11 мая 2010 года приговор оставлен без изменения, а кассационная жалоба потерпевших и кассационный протест без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 17 ноября 2017 года приговор судебной коллегии по уголовным делам Могилевского облсуда и определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в отношении Иванова отменен по вновь открывшимся обстоятельствам. Уголовное дело было передано прокурору для нового предварительного расследования.

Об этом уголовном деле Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в феврале этого года на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом. По словам главы государства, к нему обратились простые люди - отец убитой дочери, который сомневался в результатах следствия. После изучения материалов была дана команда прокурору и председателю КГБ расследовать уголовное дело чего бы это ни стоило. Преступника нашли в России, привезли в Минск. Снова возбудили уголовное дело, начали расследовать.-0-