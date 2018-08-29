Вероятной причиной смерти ребенка в Ганцевичском районе стала анафилаксия после прививок

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятной причиной смерти ребенка в Ганцевичском районе стала анафилаксия после введения прививок. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Людмила Легкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Людмила Легкая

Двухмесячный мальчик умер 13 августа после плановой вакцинации. После несчастного случая Минздравом была создана специальная комиссия, проведена оценка качества оказания медпомощи на всех этапах. "Вероятной причиной критического состояния явилась анафилаксия вследствие введения вакцин", - сказала Людмила Легкая. Комиссия пришла к выводу, что препарат был назначен адекватно, технология введения не нарушена.

Не установлены нарушения температурного режима при транспортировке и хранении этих серий вакцин, которые могли бы повлиять на их качество.

Продолжается работа других компетентных органов по расследованию несчастного случая.

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Фото Максима Гучека

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