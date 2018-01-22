Вестибюль "Каменной Горки" открыт для пассажиров, в сумке обнаружены личные вещи

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вестибюль станции метро "Каменная Горка" открыт для пассажиров, в бесхозной сумке обнаружены личные вещи, сообщается в твиттер-аккаунте Минского метрополитена, передает БЕЛТА.
"Специалисты-взрывотехники СПГ завершили работу в вестибюле станции "Каменная Горка". В бесхозной сумке - личные вещи. Вестибюль открыт для пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее поступила информация, что 2-й вестибюль станции "Каменная Горка" (выход к "Материку") временно закрыт для входа/выхода пассажиров из-за обнаружения бесхозного предмета.-0-
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