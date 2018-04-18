Ветер повалил тополь в минском парке им. Горького

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великовозрастный тополь упал в минском парке им. Горького из-за сильного порыва ветра, сообщили БЕЛТА в УП "Минскзеленстрой".
Инцидент произошел сегодня около 10 утра. Дерево диаметром свыше 100 см разрушило подпорную стенку площадки отдыха и цветочницу. Его падению способствовала внутристволовая гниль, которую визуально определить невозможно.
Для предупреждения подобных случаев в парке проведут обследование зеленых насаждения совместно с представителями Института эспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественных организаций, агрохимической лаборатории предприятия.
Ранее упавший тополь, как и другие великовозрастные деревья, которые могут представлять опасность (имеют наклон, сухие ветви и др.), планировалось удалить, но во время общественных обсуждений данные мероприятия не были поддержаны.-0-
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