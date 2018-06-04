Виновник ДТП с двумя погибшими под Дзержинском приговорен к 4 годам колонии-поселения

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района вынес приговор по уголовному делу о ДТП под Дзержинском, в котором погибли двое пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух человек. Молодой человек приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях поселения. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минском областном суде.

Авария произошла 8 сентября 2017 года на автодороге Заславль - Дзержинск - Озеро с участием двух автомобилей Volkswagen Passat. Обвиняемым по уголовному делу был признан житель Дзержинского района. Он в момент ДТП был за рулем одной из легковушек. По данным следствия, парень вместе с тремя знакомыми мужчинами, один из которых - владелец авто, ехал в сторону Заславля. У деревни Путчино, в месте, где обгон запрещен знаком и разметкой, он выехал на встречную полосу. В результате столкнулся с автомобилем такой же марки, где находилась семья из трех человек. От полученных повреждений на месте погибли два пассажира - мужчина в одном и женщина во втором авто, еще четверо с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы. Молодой человек ехал с превышением скорости: с учетом его водительского стажа он мог двигаться только 70 км/ч.-0-