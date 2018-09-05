Виновник ДТП с тремя детьми в Дзержинском районе был пьяным и без прав

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У виновника ДТП в Дзержинском районе, в котором пострадали три ребенка, обнаружено 2,21 промилле алкоголя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла 31 августа около 23.15 на автодороге М1 Брест-Минск-граница РФ. Житель Минска за рулем "Фольксвагена" на 318-м км столкнулся с автомобилем "Рено", который двигался впереди в попутном направлении. В "Рено" трое детей сидели на заднем сиденье, двое младших - в детских удерживающих устройствах. В результате ДТП трехлетний мальчик, пятилетняя и семилетняя девочки получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы, мальчик и младшая девочка находятся в тяжелом состоянии.

В результате медицинского освидетельствования у водителя "Фольксвагена" зафиксировано 2,21 промилле алкоголя. Ранее он был лишен водительских прав за вождение нетрезвым. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. Мужчина заключен под стражу.

В ходе первоначального допроса он отрицал факт управления транспортным средством и совершения ДТП.

Расследование продолжается. Назначены экспертизы.

Следователи просят тех, кто располагает значимой информацией по этому происшествию, сообщить в Дзержинский РОСК по адресу: Дзержинск, ул.Фоминых, 1а или по телефонам 8 (01716) 5-69-87, 5-00-16.-0-

Фото УСК по Минской области